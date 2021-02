Aktywność na plus. 500 mln zł na programy aktywizujące seniorów

Przestrzeń do spotkań, rozmów, nauki, kreatywności – do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Wraz z końcem 2020 r. zakończyły się programy wieloletnie „Senior+” i Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

– Ostatnie lata pokazały, jak ważne i potrzebne były to działania, dlatego nie zamierzamy z nich rezygnować. Na programy „Senior+” oraz zupełnie nowy „Aktywni+”, który zastąpi dotychczasowy program ASOS, w latach 2021-2025 przeznaczymy łącznie 500 mln zł. Zależy nam, by seniorzy mieli przestrzeń do aktywności, integracji, by mogli realizować swoje pasje i marzenia – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Aktywni seniorzy

W ramach rządowego programu „Aktywni+” organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do nawet 250 tysięcy zł. W latach 2021-2025 budżet programu wyniesie 200 mln zł.

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach:

Aktywność społeczna , która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.

, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy. Partycypacja społeczna , która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.

, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Placówki „Senior+”

Domy i kluby „Senior+” tworzone i dofinansowywane w ramach programu nie są zwykłymi placówkami. To miejsca spotkań, nawiązywania relacji, przestrzeń do kreatywności i nauki nowych rzeczy – dla wielu uczestników zajęć to prawie drugi dom. Budżet programu „Senior+” na lata 2021-2025 to 300 mln zł.

– To ogromna wartość, dlatego zdecydowaliśmy, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Relacje uczestników najlepiej dowodzą, że taka przestrzeń jest im potrzebna, że czują się w niej dobrze, bezpiecznie, że mają możliwość realizowania swoich zainteresowań – mówi minister Marlena Maląg.

źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl

oprac.: Paulina Dulewicz