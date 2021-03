8 marca – Dzień Kobiet

Spośród 365 dni w naszym kalendarzu, jeden z nich wyróżnia się w szczególny sposób. Jest pełen radości, uśmiechu i miłości. Nie może być inny, bo to Dzień Kobiet. Jak Polska długa i szeroka, my mężczyźni, 8 marca staramy się, aby tego dnia wszystkie panie czuły się wyjątkowo. Wszak szarmanckość wobec kobiet to cecha naszego narodowego charakteru, z której słyniemy na cały świat.