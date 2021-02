5.02 rusza kurs na instruktorów nauki jazdy. Trwają zapisy

Uzyskanie akredytacji dla placówki szkoleniowej instruktorów nauki jazdy, wydanej przez podlaską kurator oświaty Beatę Pietruszkę, nie było zwykłą formalnością administracyjną. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego komisja akredytacyjna zbadała poziom kształcenia w placówce oraz sprawdziła salę komputerową dla uczestników kursów, kwalifikacje kadry szkoleniowej oraz pojazdy, na których będą odbywały się zajęcia. Dodatkowo skontrolowała dokumentację z innych szkoleń, które WORD prowadził w ostatnich latach.

Ośrodek przy Wiewiórczej jest teraz jednym z ledwie kilku WORD-ów w Polsce mających uprawnienia do prowadzenia kursów na instruktorów. Nic dziwnego, że w Białymstoku poszerzono ofertę o to szkolenie, które właśnie rusza, gdyż WORD mocno postawił na działania edukacyjne. Jest to zarazem odpowiedź na potrzeby Ośrodków Szkolenia Kierowców, które wciąż poszukują instruktorów do szkolenia kandydatów oraz słabszą ostatnio zdawalność na egzaminach kwalifikacyjnych dla instruktorów. WORD w Białymstoku od zawsze kojarzył się z solidnym przygotowaniem swoich kursantów oraz wysokim procentem absolwentów, którzy osiągali dobre wyniki na testach i egzaminach.

WORD zaprasza wszystkich chętnych do zapisów na kurs. Są jeszcze wolne miejsca! Jednocześnie przypomina, że decyzję należy podjąć jak najszybciej, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Szkoleń (tel. 695 035 551, strona główna WORD Białystok).

oprac.: Cezary Rutkowski

źródło/fot.: WORD w Białymstoku