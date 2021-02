1.02 mija termin rozliczenia podatku dochodowego pracownika za 2020 rok

Zbliża się termin złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-11. Pracodawcy mogą to zrobić w formie elektronicznej najpóźniej do poniedziałku (01.02). Prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego jest możliwe, gdy płatnik wprowadzi do formularza właściwy numer PESEL lub NIP pracownika.