Wspólnie dla idei – 3. Bieg Pamięci Sybiru

2020 rok był szczególny. Częściej niż dotychczas zostawaliśmy w domu, musieliśmy zrezygnować z tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Coroczne wydarzenia zupełnie zmieniły swoje formuły, a część z nich w ogóle się nie odbyła. Muzeum Pamięci Sybiru wspólnie z Fundacją Białystok Biega postanowiło zorganizować wydarzenie, pomimo trudności związanych z obostrzeniami.

- My jednak, nie zważając na trudności organizacyjne, wspólnie z Fundacją Białystok Biega postanowiliśmy kontynuować rozpoczętą przed dwoma laty inicjatywę Biegu Pamięci Sybiru również teraz, w obliczu pandemii, jednak na zasadach bezpiecznych dla wszystkich uczestników. Już dziś do udziału w 3. Biegu Pamięci Sybiru – wirtualnie, zapraszamy wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania czy sportowe przygotowanie. W tym biegu udział może wziąć każdy! Pobiegniemy osobno, ale wspólnie upamiętnimy ofiary zbrodni komunistycznych – powiedział prof. Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

Chociaż wirtualnie – pobiegniemy wspólnie!

Tegoroczne wydarzenie w nowej formule zostało zorganizowane z myślą o potomkach Sybiraków mieszkającymi w różnych częściach świata: we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, ale także w Argentynie, Australii, Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Nowej Zelandii. Bieg Pamięci Sybiru jest adresowany do każdego zarówno dla młodych, jak i tych starszych, dla mieszkających w Polsce, i tych, którzy mieszkają tysiące kilometrów dalej. Nie ma żadnych ograniczeń. Każdy może upamiętnić ofiary wydarzeń sprzed 81 lat, czyli pierwszej masowej deportacji na Wschód. To właśnie 10 lutego 1940 roku rozpoczęły się deportacje setek tysięcy polskich obywateli. Pamięć o nich możemy zachować m.in. poprzez swój aktywny udział w 3. Biegu Pamięci Sybiru. Bez sportowej rywalizacji, bez rankingów.

- Bieg Pamięci Sybiru potrwa od 9 do 23 lutego 2021 roku. W tym okresie możesz pobiec/przemaszerować raz, a możesz wiele razy, nawet codziennie, pamiętając, aby jednorazowo zawsze było to co najmniej 5 km – dodał Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega.

Wszystkie kilometry będą zliczane po to, by zobaczyć dokąd wspólnie uda nam się dobiec. A zapisać się można już dziś za pośrednictwem strony internetowej Bieg Pamięci Sybiru - zapisy

To już trzecia edycja Biegu Pamięci Sybiru

Pierwsza i druga edycja Biegu Pamięci Sybiru zgromadziła łącznie blisko 1800 osób. W 2019 roku uczestnicy przebiegli 5-kilometrową trasę w białostockim Lesie Pietrasze. Przed rokiem z kolei wydarzenie składało się z dwóch części – Biegu Dziennego i Biegu Nocnego. Start pierwszej z nich zlokalizowany był w sercu stolicy Podlasia – przy Pałacu Branickich. Kilka godzin później przenieśliśmy się na znane już z poprzedniej edycji leśne ścieżki. Przed biegiem uczestnicy mogli wysłuchać przemówień Sybiraków, świadków historii, a trasa biegu za każdym razem była wzbogacona o historyczne rekonstrukcje oraz liczne efekty świetlne i dźwiękowe, dzięki którym udział w wydarzeniu pozostawał w pamięci biegaczy na dłużej.

W 1940 roku życie setek tysięcy mieszkańców Polski zmieniło się na zawsze. Deportowani na Wschód trafiali do miejscowości oddalonych o tysiące kilometrów. Stłoczeni w bydlęcych wagonach jechali przez wiele tygodni, by na końcu dotrzeć do miejsca, w którym w ciężkich warunkach musieli żyć i pracować przez kolejne, ciągnące się w nieskończoność miesiące, lata. Oddaleni od ojczyzny musieli zaadaptować się do nowej rzeczywistości.

Większości z nas ciężko sobie wyobrazić tak ogromne odległości i życie w nieludzkich warunkach. Pokonywanie tras liczących nawet kilka tysięcy kilometrów to jeden z głównych elementów dramatu zesłańców eksponowany na powstającej wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru. To właśnie motyw wywózki, podróży „bydlęcym” wagonem tak bardzo wybrzmiewa we wspomnieniach Sybiraków. Niech Bieg Pamięci Sybiru stanie się okazją do przybliżenia skali wydarzeń sprzed 81 lat.

Organizatorzy zachęcają, aby pobiegło jak najwięcej osób, by pokazać, że pamiętamy.

Ze szczegółami wydarzenia można się zapoznać na fanpage: Bieg Pamięci Sybiru fb

oprac.: Cezary Rutkowski

źródło/fot.: Muzeum Pamięci Sybiru