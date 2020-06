WORD w Białymstoku. Szybko, sprawnie, bezpiecznie

Część rygorów sanitarnych musiała pozostać. Można normalnie wejść na teren ośrodka, jednak tylko w maseczce (lub przyłbicy) oraz rękawiczkach. Otwarto ponownie punkt kasowy, wróciła więc możliwość płacenia gotówką. Pomiar temperatury wykonują teraz egzaminatorzy na placu manewrowym – jednak już nie wszystkim, ale tylko w razie wątpliwości. Przy wyniku powyżej 37,5°C egzamin zostaje odwołany, ale – co ważne – pieniądze nie przepadają (powtórka jest bezpłatna).



Dłuższe godziny pracy, większe grupy podczas zdawania teorii

Sam Ośrodek wydłużył godziny pracy w dni powszednie do 22.00, a podczas egzaminów teoretycznych zwiększono liczbę osób w grupie. Wszystko po to, by jednego dnia móc obsłużyć wszystkich chętnych. Nie trzeba zapisywać się od razu na teorię i praktykę, a jedynie poinformować o wybraniu tej formy – przy pozytywnym wyniku pierwszego testu, będzie możliwość niezwłocznego zapisania się na drugi. Obecnie można to zrobić osobiście, pod numerami tel.: 691 269 691, 695 307 101 (w godz.: 9.00-18.00) lub przez platformę info-car.pl.

W czerwcu Ośrodek będzie również prowadził egzaminy w dwie soboty: 20 i 27 czerwca br.



źródło: WORD w Białymstoku

oprac. Anna Augustynowicz

fot. Marcin Nawrocki