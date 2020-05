WORD Białystok. Wracają szkolenia stacjonarne

Ponowne uruchomienie szkoleń stacjonarnych to efekt coraz częstszych zapytań napływających do instytucji. To nie oznacza, że znikną szkolenia on-line. Kierownictwo WORD Białystok deklaruje, że w dalszym ciągu w takim systemie będą prowadzone szkolenia i kursy (redukujące punkty karne, reedukacyjne oraz z zakresu kierowania ruchem drogowym.

W najbliższym czasie dodatkowo uruchomione zostaną następujące szkolenia stacjonarne:

22.05.2020r. – Kurs ADR – szkolenie podstawowe

25.05.2020r. – Szkolenie specjalistyczne – przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach

30.05.2020r. – Szkolenie specjalistyczne – przewóz materiałów i przedmiotów klasy 1 – materiały wybuchowe

31.05.2020r. – Szkolenie specjalistyczne - przewóz materiałów klasy 7 – materiały promieniotwórcze

Warto zwrócić uwagę szczególnie na szkolenia specjalistyczne. Przewóz materiałów i przedmiotów klasy 1 – materiały wybuchowe oraz przewóz materiałów klasy 7 – materiały promieniotwórcze odbywają się niezwykle rzadko – średnio raz do roku.

Dobrą wiadomością jest też utrzymanie do końca maja przedłużonych godzin egzaminów. Będą się one odbywać się w godz. 7-21. To ukłon w stronę zdających, którzy muszą przebyć niekiedy kilkadziesiąt a nawet kilkaset kilometrów z terenów Podlasia lub innych rejonów Polski, aby podejść do egzaminu teoretycznego lub praktycznego.

Wszystkim chętnym, którym nie powiedzie się podczas pierwszego podejścia, a czują się na siłach, WORD Białystok umożliwia przystąpienie do kolejnych prób - jeszcze tego samego dnia. Pozwala to oszczędzić zdającemu dużo czasu oraz zabiegów organizacyjnych – zwłaszcza w obecnej sytuacji kiedy szkoły i uczelnie są zamknięte.

Do dyspozycji zainteresowanych szkoleniami w WORD Białystok jest strona ośrodka – link do strony.

Można się również bezpośredniego skontaktować z działem szkoleń: tel.: 695 035 551 lub 85 74 32 627, e-mail: szkolenia@word.bialystok.pl.

Źródło; WORD Białystok, oprac. Małgorzata Sawicka

fot. WORD Białystok