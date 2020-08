WORD Białystok. Dodatkowe szkolenia on-line dla kierowców, chcących zredukować punkty karne

To dobra wiadomość dla tych kierowców, których liczba punktów karnych zbliża się do dopuszczalnego limitu. W sierpniu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) w Białymstoku uruchamia dodatkowe szkolenia on-line, które pomogą zmniejszyć ich ilość o sześć. Oferta skierowana jest do mieszkańców całej Polski.