W naszym regionie różnorodność łączy ludzi

- Jest to dla nas wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce. Miejsce kultu, ale także spotkań kulturalnych, wydawniczych. Miejsce naszej tatarskiej społeczności, która od dawna zamieszkuje Rzeczpospolitą Polską – powiedział podczas uroczystości Tomasz Miśkiewicz, Mufti Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.

Remont i przebudowa Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku (bo tak nazywa się cały kompleks) trwały od marca do listopada 2020 roku.

- Na mapie województwa podlaskiego, a szczególnie Białegostoku, miejsce to zyskało symboliczny wymiar. To pierwsza typowa świątynia muzułmańska w Białymstoku. To było marzenie i projekt Tatarów polskich od początku osadnictwa w latach 60., kiedy Muzułmańska Gmina Wyznaniowa była zakładana – dodał mufti Tomasz Miśkiewicz.