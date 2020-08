Tu nauka spotyka się z zabawą. Epi-Centrum uroczyście otwarte

- Bardzo się cieszę, że w stolicy województwa powstało miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą zgłębiać tajniki nauki oraz odkrywać swoje pasje - podkreślał w rozmowie z Wrotami Podlasia Artur Kosicki.

Marszałek zaznaczył też, że tego typu przestrzeń była bardzo potrzebna w mieście wojewódzkim, jakim jest Białystok.

– Z pewnością Epi-Centrum przyciągnie nie tylko młodych mieszkańców Białegostoku, ale też całego regionu - dodał.

Tu nauka staje się zabawą

Epi-Centrum mieści się na Stadionie Miejskim w Białymstoku i składa się z dwóch odrębnych stref. Pierwsza to Strefa Małego Odkrywcy – kolorowa przestrzeń edukacyjna o powierzchni blisko 600 m2, przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Znajduje się tu pięć obszarów tematycznych: Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium Małego Odkrywcy (LABBAR) - wyjątkowe miejsce spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirujące do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne eksperymentowanie.

Druga strefa to Wystawa Główna – uniwersalna przestrzeń poznawcza, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Wystawa Główna obejmuje powierzchnię ponad 2,6 tys. m2. Na jej terenie znajduje się niemal 100 stanowisk doświadczalnych, obejmujących kilkanaście obszarów tematycznych, m.in. optykę, transport, medycynę czy robotykę.

Doskonałe miejsce dla młodych odkrywców

Epi-Centrum Nauki powstało w ramach projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020. Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok, a jego realizatorem był Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Całkowita wartość inwestycji to 25,4 mln zł, a dotacja z RPOWP wyniosła 17,4 mln zł.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie w Białymstoku ośrodka popularyzującego naukę i innowacje, umożliwiającego rozwój myśli technicznej oraz świadczenie usług dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne technologie.



Epi-Centrum będzie otwarte 6 dni w tygodniu. Od wtorku do piątku w godz.: 8.30 - 15.30, w weekendy od 10.00 do 17.00.



oprac. Anna Augustynowicz

fot. Mateusz Duchnowski