Online z WORD Białystok – to łatwe!

Warto się pospieszyć, bo prace nad zmianami w prawie, które wykluczą możliwość redukcji punktów karnych są już zaawansowane. Nic dziwnego, że kierowcy korzystają z ostatnich możliwości, aby to zrobić w WORD Białystok, który organizuje takie szkolenia z wykorzystaniem internetu. Od 1 stycznia do 31 lipca br. z kursów internetowych organizowanych przez ośrodek skorzystało już ponad 800 osób! Ponadto w białostockim WORD za pośrednictwem internetu można też zdobyć uprawnienia diagnosty samochodowego, instruktora i egzaminatora nauki jazdy oraz uprawnienia do kierowania ruchem. A to nie wszystkie zajęcia organizowane w ten sposób.

Podczas pandemii osrodek wyspecjalizował się w szkoleniach z wykorzystaniem internetu. Poza wymienionymi organizowane są m.in. kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej oraz część zajęć z przewozu materiałów niebezpiecznych czy transportu zwierząt oraz szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców, ratowania życia. Ośrodek przy ul. Wiewiórczej przygotowuje również do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Wiele szkoleń i zajęć dla dorosłych oraz dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego również odbywa się z wykorzystaniem sieci, co w okresie przepowiadanej kolejnej fali koronawirusa daje możliwość pełnego bezpieczeństwa.

Białostocki ośrodek jako pierwszy w Polsce wprowadził kursy online dla swoich klientów.

