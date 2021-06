O czystym powietrzu na obradach WRDS

Zebranie poprowadził przewodniczący WRDS Sylwester Zawadzki, Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie kto nas truje? I w jaki sposób ograniczać działania negatywnie wpływające na stan środowiska.

Pierwsza część dotyczyła obszarów działań samorządu województwa związanych z ochroną środowiska. Prezentację w tym zakresie przedstawiła Anna Krysztopik, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w UMWP.

Samorząd województwa zarządza trzema parkami krajobrazowymi oraz 13 obszarami chronionego krajobrazu. Łącznie to ponad 500 tys. ha terenów. Ponadto do jego kompetencji należy m.in.: wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, nakładanie kar za zniszczenie terenów zielonych czy pobieranie opłat środowiskowych od przedsiębiorców. Marszałek prowadzi również rejestr BDO, który stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Dyskutowano głównie o jakości powietrza w regionie. W jaki sposób je monitorować i dążyć do jego poprawy. Marszałek Olbryś zaznaczył, jak trudnym społecznie jest temat wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. Nie zawsze zapewnienie środków finansowych zachęca ludzi do wymiany starych pieców.

- Polska, jako kraj, szybko nie podda się presji instytucji ekologicznych, aby z dnia na dzień odejść od paliw stałych. Kraje Unii Europejskiej może w tym zakresie są dalej od nas. Natomiast my, jako województwo, jak spojrzymy na mapę emisji CO2, to jesteśmy na bardzo dobrej pozycji w kraju. Tu mamy Zielone Płuca, tu nie ma aglomeracji takich, jak na ścianie zachodniej lub na Śląsku. To nie zwalnia nas jednak z odpowiedzialności nad poszukiwaniem wspólnych rozwiązań, aby przyspieszyć proces wymiany źródeł ciepła – podkreślał Marek Olbryś.