Napisz do WORD-u, a sami zadzwonią!

Takich udogodnień jak w Białymstoku dla kandydatów na kierowców jeszcze nie było! Od 1 sierpnia na egzamin w tutejszym WORD-zie można zapisać się nie dość, że bez wychodzenia z domu, to nawet bez dzwonienia na infolinię. Wystarczy wypełnić prosty formularz, a pracownicy ośrodka sami zadzwonią, by zaproponować i umówić dogodny termin egzaminu. WORD wprowadził to udogodnienie w sierpniu, a już we wrześniu pojawi się też dodatkowa możliwość wysłania zgłoszenia przez aplikacje Whatsapp oraz Messenger.