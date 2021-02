Jubileusz 30-lecia Caritas Archidiecezji Białostockiej

Mszę św. koncelebrował ks. Jerzy Sęczek, Dyrektor białostockiej Caritas, który mówił o powołaniu tej organizacji dobroczynnej.

- Kościół od początku głosił potrzebę miłości i ją praktykował. Tak naprawdę na Caritas można spojrzeć dwojako: jako na organizację, która ma swój początek, swoje dekrety, statuty, pracowników, wolontariuszy, podopiecznych. Można to wszystko zliczyć. Ale jest też ta Caritas, która trwa od początku Kościoła, ponad 2 tysiące lat – powiedział w homilii ks. Jerzy Sęczek.

W słowie do zgromadzonych abp Tadeusz Wojda, który przewodniczył Eucharystii, przywołał słowa Papieża Franciszka: „Caritas jest istotna częścią Kościoła i instytucjonalizuje ona miłość w Kościele. Caritas ma miejsce w sercu Kościoła. Jest czułością kościoła do swoich wiernych jest przejawem czułości i bliskości Matki-Kościoła do jej dzieci”.

Podczas kameralnego spotkania pracownicy wspominali początki swojej pracy.

- Pracuję w Caritas Archidiecezji Białostockiej od 20 lat i najbardziej jestem dumna z Wigilii dla osób potrzebujących i Śniadań Wielkanocnych, gdzie mogą się spotkać osoby bezdomne, samotne, spędzić razem czas i nie czuć się odrzuconym. Jestem dumna też z naszych placówek, które prowadzimy: noclegowni dla mężczyzn, noclegowni dla kobiet, gdzie mogą znaleźć schronienie osoby bezdomne. Liczy się dla nas każdy człowiek i to jest ta misja – pomoc każdemu człowiekowi – powiedziała Mirella Piątkowska, pracownik Caritas.

O początkach białostockiej Caritas mówił jej pierwszy dyrektor.

- Zaczynaliśmy w jednym pokoju, na 8 metrach kwadratowych, z pomocą 2 wolontariuszy, a dziś Caritas niesie pomoc mieszkańcom całej diecezji – wspomniał ks. Andrzej Kozakiewicz - Początek Caritas to wolontariat. Wszelkie dzieła, które były na samym początku są dzięki wolontariuszom. Mamy ich wspaniałe grono: około 40 Parafialnych Zespołów, 40 Szkolnych Kół Caritas, ponad 60 osób indywidualnych, które wspierają nas, przychodzą i pomagają, zawsze, gdy tego potrzebujemy. To jest wielka pomoc przy m.in. zbiórkach żywności - dodał Sebastian Wiśniewski, zastępca dyrektora.

Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi obecnie ponad dwadzieścia różnego rodzaju placówek, programów oraz akcji charytatywnych pomagając rokrocznie tysiącom osób najbardziej potrzebujących na terenie archidiecezji białostockiej oraz wspierając akcje ogólnopolskie i pomoc międzynarodową.

oprac.: Paulina Dulewicz

red.: Cezary Rutkowski

źródło/fot.: Caritas Archidiecezji Białostockiej

fot.: Marcin Nawrocki