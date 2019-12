Betlejemskie Światło Pokoju 2019

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień - niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty - obiega świat. W 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło w swoją drogę. To czyni z niego znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Do Polski Światło przekazali, jak co roku, skauci ze Słowacji podczas Betlejemskiego Zlotu w Zakopanem. Stamtąd wyruszyło ono we wszystkie krańce Polski, także do Podlaskiego. Jak co roku, harcerze z Hufca ZHP Białystok przekazali je instytucjom, urzędom i przede wszystkim mieszkańcom, a w niedzielę można je było odebrać podczas uroczystości na białostockim Placu św. Jana Pawła II. Płomień powędruje dalej na Litwę i Białoruś.