Apel części środowisk prawosławnych w sprawie drugiej tury wyborów prezydenckich

„Wyrażamy dezaprobatę wobec wczorajszego wystąpienia grupy polityków wyznania prawosławnego. Sposób, w jaki wykorzystano Prawosławie do udzielenia jednoznacznego politycznego poparcia panu Rafałowi Trzaskowskiemu jest w naszej opinii niedopuszczalny. Prawosławie jest dobrem nas wszystkich - zarówno jego wyznawców, jak też całej Polski, stanowiąc jej nierozerwalne, duchowe dziedzictwo (…) Dlatego apelujemy do Radnych Miasta Białegostoku wyznania prawosławnego, jak też do Posła na Sejm RP Pana Eugeniusza Czykwina, aby w kwestii wyborów wypowiadali się we własnym, albo swojej partii imieniu (…).

Z tego miejsca chcemy zwrócić się do naszych prawosławnych braci i sióstr aby w niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich głosowali zgodnie z własnym sumieniem.” – czytamy w piśmie.

Kandydata nie wskazano, jednak Ewa Rygorowicz, radna hajnowska podkreślała, że idąc do wyborów należy się zastanowić, który z kandydatów reprezentuje bliższe głosującemu wartości.

- Jeżeli my prawosławni chcemy budować nasze państwo na gruncie chrześcijańskim, gdzie małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, zastanówmy się na kogo chcemy głosować, jeżeli nie zgadzamy się na adoptowanie dzieci przez pary homoseksualne, jeżeli popieramy prawa rodziców do wychowywania dzieci w duchu jakim sobie wybiorę zastanówmy się na kogo chcemy głosować? – pytała radna.

