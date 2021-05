Uzupełniający nabór kandydatów na członków Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Chcesz mieć wpływ na wspieranie działań obywatelskich przez samorząd województwa? Dołącz do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP). Zgłoszenia w naborze uzupełniającym do IV kadencji PRDPP przyjmowane będą od 7 do 21 maja br.