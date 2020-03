Konferencja z cyklu „Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych” - przełożona

Czwartkowe posiedzenie (5.03) PRDPP poświęcone było przede wszystkim zaplanowanej w najbliższym czasie konferencji z cyklu „Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych”.

Tym razem głównym tematem spotkania będą emocjonalne problemy młodych ludzi i to, w jaki sposób można im zaradzić. Wykład „Wprowadzenie w świat emocji, szacunku, wartości. Jak radzić sobie z problemami, gdzie szukać pomocy” wygłosi specjalistka terapii uzależnień dzieci i młodzieży Joanna Szmurło. Jak podkreśla Aneta Narel, przewodnicząca PRDPP konferencja cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

- Spotkanie odbędzie się w auli Politechniki Białostockiej, która może pomieścić 600 osób i tylu uczestników już mamy. Przyjadą uczniowie i nauczyciele z całego województwa podlaskiego. – mówiła Aneta Narel w rozmowie z Wrotami Podlasia.

Przewodnicząca PRDPP podkreślała, że zainteresowanie, jakim cieszą się spotkania dotyczące emocji i problemów młodzieży, wskazują, że problem jest, ale też jest wola poszukiwania rozwiązań.

Lista uczestników konferencję est wprawdzie już zamknięta, ale jest szansa, że zostaną zorganizowane dodatkowe wykłady Joanny Szmurło – tym razem w powiatach.

- Wielu szkołom zainteresowanym spotkaniem musieliśmy odmówić ze względu na brak miejsc – mówi Katarzyna Ancipiuk, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi - Przez wzgląd na wagę problemu chcemy zorganizować wykłady w mniejszych miejscowościach, tak aby dotrzeć do jak największej liczby młodzieży.

Wykład „Wprowadzenie w świat emocji, szacunku, wartości. Jak radzić sobie z problemami, gdzie szukać pomocy” odbędzie się w Auli Dużej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 D; o terminie wydarzenia poinformujemy wkrótce.

Organizatorami wydarzenia są Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Politechnika Białostocka.

Cykl konferencji dotyczących zdrowia to element kampanii społecznej „Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych”. Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się 20 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Spotkania odbywają się co miesiąc do końca 2020 r.

Aneta Kursa