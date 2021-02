Ostatnie w tym roku posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP)

Kontynuacja cyklu konferencji w ramach kampanii „Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych” i wybór przedstawicieli PRDPP do udziału w pracach przy tworzeniu regionalnych programów operacyjnych na lata 2020-2027 to główne tematy posiedzenia PRDPP. Spotkanie w formule online odbyło się we wtorek (22.12). Wzięła w nim udział Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.