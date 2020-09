We wtorek (1.09) rusza Up to Date Festival 2020!

Up To Date Festival odbywa się rokrocznie w Białymstoku, w samym sercu północno-wschodniej Polski. Każdego roku UTDF odwiedzają tysiące gości, zaś wydarzenia festiwalowe mają swoje miejsce w tak różnorodnych przestrzeniach, jak choćby Stadion Miejski w Białymstoku czy Teatr Lalek.

Up to Date Festival 2020 online i z niewielkim udziałem publiczności

Do tego, że wydarzenia kulturalne odbywają się głównie on-line, w ciągu ostatnich miesięcy zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jest to bez wątpienia najbezpieczniejsza forma udziału, obarczona jednak wieloma ograniczeniami. Każdy, kto choć raz uczestniczył w takim wydarzeniu wie, że jest to co najwyżej substytut tego, jak przeżywa się i doświadcza kultury biorąc fizycznie udział w danym wydarzeniu.

Up To Date Festival 2020 odbędzie się zatem również on-line. Dostęp do transmisji z każdej sceny będzie bezpłatny i obejmie prawie wszystkich artystów występujących podczas tegorocznej edycji Festiwalu. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem.

Bezpieczeństwo i rezim sanitarny na Up to Date Festival 2020

Fizyczny udział w tegorocznym Up To Date Festivalu będzie wiązał się koniecznością stosowania się do restrykcyjnego pod względem sanitarnym regulaminu. Poniżej wymieniamy jego najważniejsze postanowienia:

znaczna część Festiwalu odbywać się będzie w salach koncertowych, których maksymalna pojemność zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczona została do połowy. Koncerty w salach odbywać się będą w pozycji siedzącej. Zajmowane będą co drugie krzesła. Przed wejściem na salę koncertową każdy z uczestników będzie zobligowany do dezynfekcji rąk,

w przestrzeniach otwartych na jedną osobę będzie przypadało blisko 10m2. To więcej niż przewidują wytyczne GIS,

pomimo technicznych i prawnych możliwości liczba uczestników wydarzeń z udziałem publiczności ograniczona zostanie z dopuszczalnych prawnie dla tej powierzchni 2000 do 700 osób łącznie każdego dnia,

całkowicie zrezygnowano z fizycznej sprzedaży biletów na terenie imprezy,

uczestnicy Festiwalu zobligowani będą do pozostawienia podpisanego oświadczenia na temat stanu zdrowia wraz z aktualnymi danymi ułatwiającymi kontakt na wypadek pojawienia się ogniska chorobowego (oświadczenie sprawdzane z dokumentem tożsamości),

na terenie festiwalu i w salach koncertowych wprowadzony zostanie nakaz noszenia maseczek. Każdy uczestnik otrzyma maseczkę wielokrotnego użytku w cenie biletu. Nakaz będzie restrykcyjnie monitorowany przez specjalnie do tego celu powołaną służbę porządkową. Służby porządkowe wraz z ochroną w przypadku zagubienia maseczki będą wręczały nową maseczkę jednorazowego użytku. Osoby nie stosujące się do nakazu noszenia maseczek będą wypraszane z wydarzenia,

przy wejściu na teren imprezy każdemu uczestnikowi zmierzona zostanie temperatura ciała i nakazana zostanie dezynfekcja rąk,

sceny muzyczne zostaną oddzielone wygrodzeniami, z oddzielnymi wejściami i wyjściami po to, by unikną mijania się osób,

przed wejście pod każdą scenę przeprowadzona będzie obowiązkowa dezynfekcja rąk,

pod każdą sceną obowiązywał będzie limit osób oraz precyzyjnie określony dystans pomiędzy uczestnikami monitorowany przez służy porządkowe. W tym celu na podłoże naniesione zostaną znaki ułatwiające zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy uczestnikami,

chcąc jeszcze bardziej zminimalizować gromadzenie się publiczności, program muzyczny prezentowany będzie w systemie „schodkowym”,

specjalnie zabezpieczona i przeszkolona obsługa zadba o to, by w przestrzeni barowej egzekwowana była obowiązkowa dezynfekcja rąk,

w strefie barowej pojawią się także specjalne linie wyznaczające kolejkę i odpowiedni dystans pomiędzy oczekującymi,

konsumpcja w przestrzeni barowej nie będzie odbywać się przy stolikach. Wprowadzone do obiegu zostaną indywidualne kubki wielokrotnego użytku i całkowicie zrezygnowano z infrastruktury zachęcającej do grupowego spędzania czasu,

źródło: Up to Date Festival

oprac. Aneta Kursa