Podlaskie Kino Plenerowe rusza w trasę

Druga edycja wydarzenia swoim zasięgiem obejmie prawie dwukrotnie więcej miast niż w roku ubiegłym.

Projekcje odbędą się w Białymstoku, Wysokiem Mazowieckiem, Białowieży, Turośni Kościelnej, Grajewie, Dąbrowie Białostockiej, Kolnie, Łomży, Rutkach Kossakach, Goniądzu, Augustowie, Tykocinie, Supraślu, Mielniku, Łapach, Sokółce i Suwałkach.

- Repertuar dobrany został w taki sposób, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Znalazły się w nim zarówno bajki dla najmłodszych, komedie, filmy akcji, jak i dramaty, a w każdej miejscowości wyświetlone zostaną po dwa tytuły – dodała dyrektor Smaczna-Jórczykowska.

Po raz drugi mobilne kino odwiedzi m.in. Supraśl. Radosław Dobrowolski potwierdził, że ubiegłoroczna akcja zyskała aplauz mieszkańców i turystów.

W tym roku do akcji włączyła się Opera i Filharmonia Podlasia (OiFP). Do Białegostoku kino plenerowe zawita 8 sierpnia, a filmy będą prezentowane na telebimie ustawionym przy parkingu OiFP (od ul. Kijowskiej).

Podlaskie Kino Plenerowe jest współorganizowane przez Podlaski Instytut Kultury (PIK).

- Inicjatywa marszałka Artura Kosickiego – bo to jego inicjatywa i należy to podkreślić – doskonale wpisuje się w projekt sieciowania instytucji kultury i ośrodków kultury z całego województwa, który realizuje PIK. To sieciowanie oznacza kooperację przy różnego rodzaju przedsięwzięciach, budowanie relacji, wymianę doświadczeń i wsparcie – podkreślała Barbara Bojaryn–Kazberuk.