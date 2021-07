Kino plenerowe rozpoczęło podróż po Podlaskiem!

PKP to propozycja Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Instytutu Kultury na przyjemne i bezpieczne spędzenie czasu z największymi filmowymi hitami. W jego repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. Najmłodsi – popularne bajki, starsi – kinowe przeboje. A to wszystko w wakacyjnej scenerii, na wygodnych leżakach lub we własnych samochodach, ze świetnym nagłośnieniem i ekranem o powierzchni 24 m kw! W organizację wydarzenia zaangażowane są też lokalne ośrodki kultury.

Na pierwszy ogień poszła Białowieża. Na parkingu gminy o 19 rozpoczął się „Baranek Shaun”, czyli opowieść o przygodach sympatycznego zwierzęcia, które często popada w tarapaty. Wśród wakacyjnej publiczności dominowały rozbawione dzieci z opiekunami. Kolejne seanse już w niedzielę (11.07) na boisku szkolnym w Turośni Kościelnej. Tu mali kinomani także będą mieli okazję zobaczyć bajkę o Shaunie. Na wieczór zaś zaplanowano wyróżniony wieloma nagrodami film „Joker”.

16 lipca kino zawita do Grajewa. Zaplanowane są tam filmy: "Paddington 2" i "John Wick 3", dzień później w Dąbrowie Białostockiej dzieci mogą liczyć na seans tej samej bajki, a starsi widzowie na "Narodziny Gwiazdy". I tak przez kolejne wakacyjne weekendy, aż do początku września. O szczegółach PKP można przeczytać w artykule: Podlaskie Kino Plenerowe rusza w trasę.



Zachęcamy też do odwiedzenia profilu Województwa Podlaskiego na Facebook'u. Dla każdej z projekcji jest tam utworzone wydarzenie z niezbędnym szczegółami.