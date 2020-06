Ostatnie dni na zgłoszenia do Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 - termin do 29 czerwca

- Wasze zdrowie i dobre samopoczucie są naszym priorytetem, dlatego uważnie śledzimy zalecenia rządu i dostosowujemy nasze plany na bieżąco. Jesteśmy dla Was, także w razie wszelkich pytań i wątpliwości, nie krępujcie się – piszcie! - podkreślają organizatorzy.

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa i przygotowania wydarzeń związanych z historią i zabytkami. 28. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się we wrześniu ( 12-13.09 i 19-20.09). Hasło przewodnie tegorocznych EDD to „ Moja droga” Więcej informacji znajduje się tutaj

Udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa to możliwość promocji instytucji, organizacji, gminy, powiatu, zabytku, działalności, także poza województwem. To okazja do udziału w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju. Uczestnicy otrzymują promocję wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich (radio, telewizja, prasa, Internet, kanały social NID i EDD – FB, YouTube, strona www), materiały promocyjne (plakaty, ulotki, informatory), gadżety (np. torby, długopisy).

Biorąc udział w EDD organizator powinien:

zorganizować wydarzenie podczas dwóch wrześniowych weekendów ( może być to wydarzenie jednodniowe np. w któryś z dwóch wskazanych weekendów, może być to wydarzenie odbywające się również w tygodniu pomiędzy 12 a 20 września 2020);

zapewnić uczestnikom bezpłatny wstęp na organizowane wydarzenie; przygotować program wydarzeń promującego dziedzictwo kulturowe, skierowany do różnych grup wiekowych oraz jeśli istnieje taka możliwość zgodny z tematem przewodnim;

Zgłoszenia organizowanych wydarzeń należy nadsyłać poprzez formularz dostępny w poniższym linku https://edd.nid.pl/zorganizuj-wydarzenie/ . Znajduja się tam również wszelkie niezbędne informacje dla organizatorów wydarzeń.

Organizatorzy proszą o przysłanie zredagowanych informacji poprzez wspomniany formularz zgłoszeniowy wraz z reprezentatywnymi zdjęciami w dobrej jakości, promującymi Państwa działanie,

WAŻNE: wydarzenia zgłoszone do 29 czerwca 2020 r. znajdą się w informatorach w formacie pdf i papierowej wersji wojewódzkiego plakatu. Później można również dołączyć ale informacja o takim wydarzeniu będzie tylko na stronie EDD i w bieżących zapowiedziach.





Koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie podlaskim:



Biuro Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego



Telefon: 85 66 54 859



E-mail: katarzyna.kloczko@wrotapodlasia.pl



Imię i nazwisko: Katarzyna Kłoczko-Arent



Lokalizacja: ul. M. Curie- Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok



źródło: Biuro Kultury UMWP

oprac. Aneta Kursa