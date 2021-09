Europejskie Dni Dziedzictwa 2021 w województwie podlaskim

Wydarzenia rozpoczynają się 5 września w Zbuczu, a kończą 26 września w Ciechanowcu.

Natomiast wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się 12 września 2021 roku w malowniczym plenerze podlaskiej wsi w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Odbędą się tam dwa wydarzenia: X edycja festynu pt. „Smaki Podlasia”, a także „Smaki wojskowej kuchni” !

Wszystkie wydarzenia w województwie podlaskim znajdują się na stronie edd.nid.pl; w serwisie Facebook;

Zachęcamy również do zapoznania się z najnowszą aplikacją mobilną EDD w sklepie Google Play.





***

Czas po odzyskaniu niepodległości był dla Polaków czasem budowania i wzmacniania wspólnoty narodowej przy jednoczesnym dzieleniu się bogactwem wielu nacji, religii i kultur rozwijających się wcześniej w trzech zaborach. Doskonałym przykładem tego bogactwa kulturowego są tradycje kulinarne, które odgrywały niebagatelną rolę w pielęgnowaniu obyczajów Polaków i tworzeniu wspólnoty rodzin i przyjaciół biesiadujących ze sobą. „Smaki Dziedzictwa” zachęcają do poznawania tradycyjnych produktów regionalnych, przepisów, które 100 lat temu królowały na polskich stołach oraz zabytków przetwórstwa spożywczego i dziedzictwa kulinarnego. Tegoroczna edycja EDD koncentruje się nie tylko na materialnych tradycjach rzemieślniczych (takich jak cukiernie, piekarnie, fabryki cukierków), ale również niematerialnych (staropolskich przepisach, tradycjach).

Zwijamy precle, pleciemy chałki, lepimy pierogi i kulamy gumiklyjzy, bo jak mawia przysłowie przez żołądek do serca, a mamy nadzieje, niemal pewność, że my Polacy kochamy nie tylko jedzenia, ale również kulturę. Posiłek to nie tylko poszczególne produkt, ale także rodzinne spotkania przy wspólnym stole, gdzie słuchamy opowieści, bawimy się i świętujemy. Niech ta edycja przypomni nam o kulturze jedzenia, kuchni tradycyjnej, regionalnej która ukazuje naszą różnorodność, a równocześnie jednoczy.

Niech będą to również opowieść dziadków, pradziadków, legendy domowe – co jadło się w czasie powstań, jak kuchnia poszczególnych zaborów różni się od siebie? Co było kiedyś przysmakiem, czym częstowano żołnierzy? Za jakim rarytasem tęskniono tuż po wojnie? Posłuchajmy co mają do powiedzenia nasi przodkowie!

Poprzez temat kulinarny podchodzimy do dziedzictwa na nowy sposób, mniej oczywisty. Warto popularyzować i upowszechniać wiedzę o tradycjach kulinarnych, które są nierozerwalnym elementem naszej historii i kultury. Warto je odkryć!

Nie zapomnijmy o znanym z okresu dwudziestolecia międzywojennego haśle reklamowym autorstwa Melchiora Wańkowicza CUKIER KRZEPI !, uznawanym za jedną z największych akcji reklamowych w dziejach naszego kraju. A nas niech krzepią „Smaki Dziedzictwa”!

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to także największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. W województwie podlaskim koordynatorem EDD jest Biuro Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

źródło: Biuro Dziedzictwa Narodowego UMWP

oprac.: Aneta Kursa