„Moja droga” – hasło przewodnie Europejskich Dni Dziedzictwa 2020

W tym roku organizatorzy EDD chcą zwrócić uwagę na „drogę” przez historię, jaką musiał przebyć nasz naród by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość. „Droga” może również odnosić się do indywidualnych losów Polaków, którzy w trudnych dla ojczyzny czasach zmuszeni byli do jej opuszczenia i prowadzenia swojej działalności na emigracji.

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę Zaślubin Polski z morzem w Pucku. Ten akt patriotyczny miał wielkie znaczenie dla odradzającego się wówczas kraju. Był świadectwem więzi Polaków z morzem, a także symbolicznie otworzył nasz kraj na szeroki świat.

W trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa, organizatorzy chcą przypomnieć to niezwykle ważne wydarzenie z przeszłości i przybliżyć sylwetki polski podróżników i odkrywców – Bronisława Piłsudskiego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Henryka Arctowskiego czy Arkadego Fiedlera, którzy przebywali morza i oceany, a przez swoje odkrycia zapisali się w annałach nauki.

"Wykorzystując motyw drogi będziemy także zapraszać do podróży po polskiej kulturze i historii, zachęcać do znalezienia własnej ścieżki w poznawaniu lokalnego dziedzictwa, a także odkrywania turystycznych szlaków łączących zabytki i miejsca będące świadectwem ważnych wydarzeń historycznych. Zapraszamy do udziału w tegorocznych Europejskich Dniach Dziedzictwa!! Informacje jakiego rodzaju wydarzenie można zorganizować w ramach EDD znajdziecie Państwo tutaj link do strony . Wkrótce ruszy również rejestracja tegorocznych wydarzeń poprzez stronę link do strony ." - podkreślają organizatorzy.

Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Natomiast w województwie podlaskim koordynator EDD jest Biuro Dziedzictwa Narodowego/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ( ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok tel. 85 66 54 510)/ Katarzyna Kłoczko-Arent katarzyna.kloczko@wrotapodlasia.pl .



