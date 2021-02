XXVI edycja Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Trwają zapisy

Celem konkursu, odbywającego się corocznie od 1994 r., jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa rolników i ich rodzin. Ponadto wydarzenie przyczynia się do upowszechnienia wiedzy o zagrożeniach oraz zasad bezpiecznej pracy.

Chętni do udziału w konkursie muszą mieć zamieszczony na łamach prasy lub portalu internetowego co najmniej jeden artykuł lub audycję w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., a następnie przesłany na adres organizatora do 18 stycznia. Publikacje muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie Konkursu.

Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa KRUS wybierze najlepszą publikację oraz najlepszy cykl publikacji w kategoriach: artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe, audycje telewizyjne.

Organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału w konkursie. Dla najlepszych publikacji są przewidziane nagrody pieniężne oraz dyplomy uznania. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie głównej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

oprac.: Cezary Rutkowski

źródło: KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku

fot.: Mateusz Duchnowski