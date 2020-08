XXI Dzień Ogórka w Kruszewie - w niedzielę 6.09

Kruszewskie Ogórki Herbowe są wpisane na listę produktów regionalnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 21 lat w nadnarwiańskim Kruszewie świętowany jest Dzień Ogórka, który jest okazją do spróbowania rarytasów podlaskiej kuchni regionalnej. Na teren Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudzkiego w Kruszewie dotrą producenci ogórków nadnarwiańskich i kiszonej kapusty. Nie zabraknie miodów, rękodzieła i bibelotów do kupienia prosto od wytwórców. Jako dodatkowe atrakcje zaplanowane są konkursy na najdłuższy, najdziwniejszy i najcięższy ogórek. Będzie też można wziąć udział w konkurencji rzutu ogórkiem do beczki.

Organizatorem imprezy jest Burmistrz Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Wszystkie atrakcje i konkursy odbędą się zgodnie z reżimem sanitarnym.

PROGRAM:

XXI Dzień Ogórka w Kruszewie

11:30 – "Kolorowe wiersze" plenerowy spektakl teatralny dla dzieci

12:30 – Msza Święta polowa w intencji plantatorów

13:30 – Oficjalne otwarcie XXI Dnia Ogórka w Kruszewie

13:45 – Klepaczanki /folk/

14:00 – Lady Nikt i Świat Wymarzony /gawęda zielarki/

14:15 – Rytmy Czasu /zespół estradowy/

15:15 – Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród

15:30 – Eliminacje do Mistrzostw w Rzucie Ogórkiem

15:45 – Maestro Chives /skrzypek/

16:30 – Finał Mistrzostw w Rzucie Ogórkiem

16:45 – Holiday/disco/

oprac. Kamil Timoszuk