Ruszyły zgłoszenia do konkursu „Pszczelarz Roku Województwa Podlaskiego”

Samorząd Województwa Podlaskiego przystąpił do organizacji Wojewódzkiego Konkursu „Pszczelarz Roku Województwa Podlaskiego”. Jest on kontynuacją cyklu działań organizowanych przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich w zakresie pszczelarstwa. Konkurs skierowany jest do społeczności pszczelarskiej z terenu całego Województwa Podlaskiego (pszczelarzy należących do związku/stowarzyszenia pszczelarskiego).