Prewencja KRUS w dobie pandemii

Jeszcze na początku roku udało się przeprowadzić szkolenia dla najmłodszych – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Zorganizowano 167 szkoleń, zapoznając 8415 uczniów z zasadami ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, a także ,,Wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat w gospodarstwach rolnych”.

W późniejszym czasie KRUS zrezygnował ze szkoleń i tradycyjnej formuły konkursów, na rzecz korespondencyjnej. Pierwszy z nich, już zakończony - ,,Rola rolnika by upadku unikał” - upowszechniał wiedzę o zagrożeniach i przyczynach wypadków oraz popularyzował sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych.

Kolejny konkurs ,,Rolniku nie daj się kleszczom” upowszechnia profilaktykę zachorowań na choroby odkleszczowe (boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu). Nie został on jeszcze rozstrzygnięty – na zgłoszenia w formie arkuszu testowego wraz z klauzulą informacyjną RODO organizator czeka do 30 listopada br. Test wraz z pozostałymi dokumentami dostępne są przy wejściu do sal obsługi interesantów KRUS.

,,Wieś podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie”, to konkurs fotograficzny, uczestnicy mieli za zadanie wykonać 5 fotografii na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych. Fotografie miały przedstawiać to, w jaki sposób rolnicy oraz członkowie ich rodzin na terenie własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie likwidują lub zmniejszają występowanie zagrożeń, które są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej.

- Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników, co zaowocowało licznymi zgłoszeniami w konkursie. Dzięki temu działaniu rolnicy mieli możliwość zastanowienia się nad bezpiecznymi rozwiązaniami stosowanymi we własnym gospodarstwie, jak i nad tymi, które wymagają dalszego dopracowania – zaznaczyła w komunikacie Anna Zofia Ignatowicz Grądzka, pełniąca obowiązki dyrektora OR KRUS w Białymstoku.

Bez zmian odbył się konkurs ,,Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” skierowany do producentów mleka – już od lat miał formę korespondencyjną.

Ze względu na charakter działań wymagających bezpośredniego kontaktu z rolnikami, czy uczniami klas maturalnych Kasa KRUS zrezygnował w 2020 r. z przeprowadzenia konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz ,,Bezpieczna Praca w Gospodarstwie Rolnym”. Pomimo licznego zainteresowania ww. konkursami za najważniejsze uznano zdrowie i życie uczestników.

- Niezależnie od niesprzyjających prognoz rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce, jak i na świecie, Oddział nie bierze pod uwagę zawieszenia działalności prewencyjnej, wręcz przeciwnie, planowane są kolejne, dotychczas nieorganizowane przedsięwzięcia. Pozorne utrudnienia motywują pracowników Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku do intensyfikacji nowych form działalności w celu zmniejszenia liczby wypadków w gospodarstwach rolnych – dodaje Anna Zofia Ignatowicz Grądzka.

Źródło i fot.: KRUS Białystok, oprac. Małgorzata Sawicka