Ogólnopolski Konkurs Testowy Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

Konkurs polegć będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Aby do niego przystąpić, należy zarejestrować się poprzez kliknięcie w link do strony konkursowej i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji, zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich i trwa do 15 września (15.09).

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów.

Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Źródło: KRUS Białystok