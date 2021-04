Najpiękniejsze ozdoby wielkanocne wybrane

Na konkurs wpłynęło 69 ozdób wielkanocnych wykonanych przez 35 Kół Gospodyń Wiejskich (KGW).

Podkreślił, że oczekuje na powrót do aktywności, kiedy koła będą mogły uczestniczyć w kolejnych konkursach i szkoleniach, wprowadzających w świat zachowania kultury i tradycji.

Gratulując uczestnikom i laureatom, zapowiadając przekazanie nagród, podzielił się też swoim spostrzeżeniem:

Komisja konkursowa oceniała m.in. oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tradycyjnych wartości i historii lokalnych wspólnot oraz walory estetyczne i artystyczne pracy. Liczyła się technika wykonania ze szczególnym uwzględnieniem subregionów i małych ojczyzn województwa podlaskiego. Ostatecznie komisja przyznała trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia:

Wyróżnienia z kolei otrzymały koła w Lemanie, Puńsku oraz - ponownie - w Wąsoszu – za palmy wielkanocne.

- Czujemy się szczęśliwe i docenione. To jest nasz tradycyjny pająk zrobiony z ziaren grochu i oczywiście z kwiatów z bibuły cienkiej. W Olendach wszystkie produkty mamy swoje, nic nie kupujemy na targach – podkreśliły zwyciężczynie z KGW w Olendach.

Przedstawicielka laureatek II miejsca z kolei wskazała, że to dla nich ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że jako koło istnieją dopiero od pół roku. Członkini KGW z Długołęki wspomniała, że to ich drugie wyróżnienie w konkursach na tradycyjne ozdoby wielkanocne w ostatnim czasie.

Pięknym podsumowaniem środowego spotkania były słowa Krystyny Kunickiej - Kierownik Działu Sztuk Plastycznych w Podlaskim Instytucie Kultury.

- Kobiety są nośnikami tradycji – podkreśliła. – Dlatego ta inicjatywa jest bardzo cenna, bo trafia w większości do kobiet, które kultywują to, co wynika z tradycji.