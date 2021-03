Konkurs „Z pszczołą na Ty” cieszył się popularnością w całej Polsce!

Filmy i test z pytaniami były emitowane w mediach społecznościowych na profilu „Podlaskie. Na ławeczce”. Obejrzało je i jednocześnie odpowiedziało prawidłowo na pytania ponad 100 osób. Organizatorem konkursu był Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- Cieszy mnie, że tak wiele osób z całej Polski wzięło udział w naszym konkursie promującym wiedzę o pszczołach i pszczelarstwie, a także o działaniach naszego urzędu wspierających podlaskich pszczelarzy - podsumowuje Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, także pszczelarz. - Mam nadzieję, że wiadomości zawarte w filmach, a przygotowane i przedstawione przez znakomitych ekspertów, obaliły trochę mitów, a przede wszystkim zachęciły do spróbowania swoich sił w tej niezwykłej przygodzie, jaką jest pszczelarstwo - dodaje.

Konkurs trwał przez cztery tygodnie. Rozpoczynał się w każde piątkowe popołudnie krótkim filmem, w którym zaproszeni eksperci opowiadali o najważniejszych i ciekawych tematach związanych z pszczelarstwem.

Wojciech Tryzna, szef Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku wyjaśniał, jak się przygotować do założenia pierwszej pasieki. Prof. Stanisław Bakier z Politechniki Białostockiej tłumaczył zawiłości związane ze zdrowiem pszczół i sposobach na jego zachowanie. Prof. Jolanta Piekut, także z Politechniki Białostockiej, zachęcała do korzystania z miodu, pierzgi czy pyłku pszczelego, jednocześnie obalając mity o tych produktach. Z kolei wicemarszałek Stanisław Derehajło wraz z dyrektorami Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Andrzejem Pleszukiem i Iwoną Krzyżanowską przedstawili cały pakiet działań promujących podlaskie pszczelarstwo.

Aby zdobyć nagrody konkursowe (pakiety roślin miododajnych oraz zestawy pszczelich produktów) trzeba było nie tylko obejrzeć film, ale także wypełnić test z pytaniami odnoszącym się do wykładu. Zdecydowało się na to 110 osób, z czego najwięcej wzięło udział w teście odnoszącym się do filmu o właściwościach miodu i pszczelich produktów, o których opowiadała prof. Jolanta Piekut z PB.

Spośród uczestników organizatorzy wyłaniali każdorazowo 10 osób, które prawidłowo i najszybciej wypełniły test, a także po jednej osobie, która ten test wypełniła poprawnie jako pierwsza. Pakiety nasion roślin miododajnych trafiły zarówno do uczestników z podlaskiego i regionów ościennych, jak i w inne miejsca w kraju m.in.: do Gorzyc (woj. śląskie), Łagowa (woj. lubuskie), Bukowca (woj. kujawsko-pomorskie), Krynicy Zdrój (woj. małopolskie) czy Szydłowa (woj. świętokrzyskie).

Kolejna edycja filmowego konkursu planowana jest wczesną jesienią.

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

oprac.: Barbara Likowska-Matys