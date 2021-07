Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Do wygrania 5 tys. zł!

Ma promować polskie rolnictwo i tematykę wiejską. Do 31 lipca można zgłaszać prace w XIII edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar. Do wygrania - 5 tys. zł.