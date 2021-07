Konkurs Plastyczny dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy” rozstrzygnięty

Hasło jedenastej edycji konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Celem konkursu corocznie jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Każda z nadesłanych do tegorocznej edycji prac była niepowtarzalna i wyjątkowa, na swój sposób zaskakiwała pomysłowością i starannością wykonania. Uczniowie zaangażowali się w wykonanie prac całym sercem, co zauważyła Komisja Konkursowa podczas oceny prac. Prace konkursowe były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa to klasy 0-III, II grupa do klasy IV-VIII. Nagrodzono uczestników, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w obydwu kategoriach wiekowych, a także przyznano po 10 wyróżnień z każdej z w/w kategorii.

Laureatami etapu wojewódzkiego tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci zostali:

W I grupie wiekowej:

I miejsce: Igor Stolarewski, Szkoła Podstawowa w Dubinach,

II miejsce Iwo Stolarewski, Szkoła Podstawowa w Dubinach,

III miejsce: Bartłomiej Rogiński, Szkoła Podstawowa w Wąsoszu.

W II grupie wiekowej:

I miejsce: Magdalena Wińska, Szkoła Podstawowa w Srebrnej,

II miejsce: Łucja Sokołowska, Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych,

III miejsce: Eliza Lenczewska, Szkoła Podstawowa w Płaskiej.

Wyróżnienie Okręgowego Inspektora Pracy otrzymał Daniel Tarnacki – Szkoła Podstawowa w Wąsoszu.

Następnie zgodnie z Regulaminem Konkursu, Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac spośród 96 przekazanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe. Na szczególne gratulacje zasłużyli: Igor i Iwo Stolarewscy oraz Eliza Lenczewska – zdobywając wyróżnienia Prezesa KRUS.

Za najaktywniejszy udział w konkursie wyróżnienie otrzymały: Szkoła Podstawowa w Płaskiej, Szkoła Podstawowa w Dobrzyniewie Dużym, Szkoła Podstawowa w Czyżach.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub w Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku. Współorganizatorem etapu wojewódzkiego konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

źródło: KRUS Białystok

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel