Konkurs dla młodzieży na film do kampanii Wizja Zero

W tym roku zainaugurowana została III edycja konkursu. Adresowany jest on do młodzieży w wieku 15-23 lat włącznie. Polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2-minutowego) filmu promocyjnego na temat filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Zasadę 1., która brzmi: ,,Przejmij inicjatywę – zaangażuj się”.

Konkurs jest odpowiedzią na trwającą kampanię wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce. Z założenia każdy uczestnik konkursu staje się częścią międzynarodowej społeczności, której leży na sercu zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan człowieka w miejscu pracy.

Regulamin i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

źródło i fot.: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

oprac.: Paulina Tołcz