Finał VI Olimpiady Aktywności Wiejskiej - tym razem online

34 – liczba zgłoszeń do tegorocznej edycji Olimpiady;

46 tys. zł - łączna pula nagród;

3 kategorie konkursowe, 3 miejsca w każdej kategorii;

10 wyróżnień w konkursie.

- Mam nadzieję, że osoby i grupy wyróżnione w naszej Olimpiadzie, będą stanowić przykład na przyszły rok – mówił Stanisław Derehajło. - Będzie to rok, kiedy będziemy podejmować inne wyzwania i inicjatywy, bo pandemia nas ogranicza. Mam jednak nadzieję, że nasz optymizm, nasza pogoda ducha i nasze rozgrzewające całą Polskę serca z Podlasia będą dostępne dla każdego człowieka, bo taki główny cel ma ta inicjatywa.

O wyborze nagrodzonych przedsięwzięć zdecydowała komisja skupiająca przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP) oraz innych instytucji działających na rzecz obszarów wiejskich. Jej decyzje zaowocowały wyborem trzech miejsc oraz przyznaniu wyróżnień w każdej z trzech konkursowych kategorii. Odpowiadały one różnemu zasięgowi oddziaływania danej inicjatywy.

- W czasie pandemii nie próżnowaliśmy i kontynuowaliśmy naszą działalność. Inicjatywa, którą zgłosiliśmy do konkursu to utworzenie Centrum Aktywności przy Wiejskim Domu Kultury w Łapach-Szołajdach, w skład którego wchodzi minibiblioteko-czytelnia, utworzyliśmy też klub kobiet wiejskich. Udało nam się tam też uruchomić siedzibę naszego Koła – mówiła Marta Łapińska, przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich „Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie. – Cieszymy się z naszej wygranej, ale jesteśmy też pod wrażeniem innych inicjatyw.

Laur zwycięzcy i nagroda finansowa w wysokości 5 tys. zł powędrowała również do Grupy Nieformalnej Koło Emerytów i Rencistów z Szudziałowa. W ramach projektu „Nasza gwara w dialogu pokoleń” wydana została broszura dotycząca lokalnej gwary. Zorganizowano też wiele aktywności: warsztaty dziennikarskiy, haftu płaskiego oraz śpiewacze w języku gwarowym.

- Naszym celem było odszukanie i spisanie naszej zanikającej już gwary, ale też integracja społeczna, łączenie pokoleń – podkreśliła Grażyna Bobrowska, opiekunka Koła w Gminnym Ośrodku Kultury i Animacji w Szudziałowie

W trzeciej kategorii, o najszerszym obszarze oddziaływania, bezkonkurencyjne okazało się Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Bondary realizujące projekt „Rudnia projekt. Dziedzictwo zatopionych wsi”. Miał on na celu organizację plenerowej wystawy map dotyczących wysiedlonych wsi na potrzeby budowy sztucznego zbiornika wodnego na Narwi. Zawartość merytoryczna wystawy stała się osią do dwudniowych działań edukacyjnych, warsztatów i koncertów skierowanych do szerszej grupy odbiorców.

Andrzej Pleszuk, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP, który koordynuje Olimpiadę, podkreślił, że wybór nagrodzonych w tym roku był wyjątkowo trudny.

- Prace prezentowały szerokie spektrum inicjatyw oddolnych. Idea i wnioski są takie, że „duch w narodzie nie gaśnie”. Pomysły państwa łączą, integrują aktywizują, z czego jesteśmy bardzo dumni – podkreślił.

Małgorzata Sawicka

fot. Piotr Babulewicz

Pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych oraz skład komisji konkursowej znajdziecie Państwo w prezentacji w załączniku.