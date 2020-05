Czekamy na opowieści o wielkanocnym stole!

Tegoroczne święta Zmartwychwstania Pańskiego będą zupełnie inne od dotychczasowych: bez święcenia koszyków w kościele, w skromnym rodzinnym gronie i z nabożeństwem z telewizora. To może być jednak dobry czas na to, by sięgnąć pamięcią wstecz i spróbować opisać ( używając różnych technik i środków wyrazu) to, co jest dla Was bardzo ważne podczas tych dni: spotkanie przy stole - z rodziną, ze sobą, z Bogiem, z tradycją, z dziedzictwem kulturowym i kulinarnym Podlaskiego. Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje działające na terenach wiejskich województwa podlaskiego do podjęcia takiej próby!

Opiszcie nam – prozą czy wierszem – Wasze świąteczne przygotowania, historię charakterystycznych dla Waszych rodzin, czy wsi potraw. Namalujcie, narysujcie prace, bądź np. stwórzcie komiks opowiadający historię, która dotyczy Waszych stołów i spotkań przy nich. Opowiedzcie na filmie o potrawach, produktach, które ściśle wiążą się z tradycyjną, podlaską Wielkanocą. Możliwości przedstawienia opowieści o Waszym stole jest wiele.

Na Wasze prace czekamy do 27 kwietnia br. Oceni je komisja złożona z przedstawicieli mediów, wojewódzkich instytucji kultury i UMWP.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy – w załącznikach

Art, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

Prace wraz z wypełnionymi i podpisanym formularzem (w załączniku) należy wysłać:

- w kopercie z dopiskiem: „Opowiedz mi o stole – Wielkanoc 2020” w terminie do 27.04.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

- elektronicznie (w załącznikach razem z formularzem z odręcznymi podpisami - w formie zeskanowanej) na adres: urszula.arter@wrotapodlasia.pl do godz. 16.00 dnia 27.04.2020 r.

Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego