2. edycja Ogólnopolskiego Konkursu ,,Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Jest adresowany do młodzieży w wieku 15-24 lat i polega na przygotowaniu krótkiego (max 2-minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem ,,Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Prace w 2. edycji konkursu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) mogą być nadsyłane do końca września.