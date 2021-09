Konsultacje społeczne dotyczące programu ochrony środowiska w Podlaskiem do 2030 roku

Trwają konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku”. Do wspomnianych dokumentów można składać uwagi i wnioski najpóźniej do 20 września.