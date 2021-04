Pierwsze bociany już przyleciały, ale prognozy pogody nie napawają optymizmem

Migracja bocianów do Afryki rozpoczyna się pod koniec lipca. Dziennie przelatują kilkaset kilometrów. Do powrotu zbierają się już w lutym, by cieszyć nas swoim widokiem pod koniec marca.

Na widok czarno-białych ptaków czekamy tak bardzo, że zdarzają się obserwacyjne falstarty. Jak w przypadku bociana, który tak upodobał sobie gniazdo na słupie energetycznym położone w okolicach przejazdu kolejowego w Wasilkowie, że spędził tam całą zimę. Jego zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych jako takiego, który wrócił z zimowiska, spowodowało nie lada zamieszanie, budząc pod koniec lutego nadzieję na nadejście wiosny.

Polska jest gościnnym krajem dla bocianów. Z danych Unii Europejskiej wynika, że gniazduje tu ok. 50 tys. ptaków tego gatunku, co stanowi jedną piątą światowej populacji. Nasz region upodobały sobie szczególnie. Pentowo k. Tykocina w 2001 r. otrzymało od niemieckiej Fundacji Europejskiego Dziedzictwa Przyrody EURONATUR tytuł „Europejskiej Wsi Bocianiej”. W każdym kraju może je posiadać tylko jedno miejsce. Korzystając z umieszczonych na jej terenie wież obserwacyjnych, miłośnicy przyrody mogą tam podglądać gniazda i żerowiska bocianie.

Bociany już są, ale nie przywiozły ze sobą afrykańskiego ciepła. Według Biura Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku w najbliższym czasie temperatury maksymalne w ciągu dnia będą oscylować w przedziale 3-6 stop. C. Nieco cieplej ma być dopiero od czwartku, by ponownie ochłodzić się w przyszły poniedziałek.

