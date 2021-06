Odkryj ducha lasu

Bushcraft okazuje się pojęciem znacznie szerszym. Zakłada, że nie tyle mamy przetrwać - co w survivalu jest celem samym w sobie, bez względu na użyte środki - jak żyć w lesie. Najważniejszy jest bowiem kontakt z naturą i jej ochrona. Owszem - wykorzystuje się pewne techniki survivalowe, ale tylko takie, które w minimalnym stopniu zmuszają nas do eksploatowania natury. Wędrówka w tym stylu otwiera nasze zmysły na wszystko, co nas otacza. Mamy czerpać siłę z ducha lasu, poczuć mistyczną moc, która do tej pory dostępna była dla nielicznych, na nowo połączyć się z naturą i wsłuchać w szum drzew.

Żyjemy w dobie Internetu, w czasach, gdzie liczą się minuty, pieniądz i kariera. Spędzamy większość czasu zamknięci w czterech ścianach przed komputerem, zestresowani pracą. Ten problem dotyczy wielu z nas, dlatego Nadleśnictwo Białowieża zorganizowało spotkanie z instruktorem surivivalu i pomysłodawcą projektu "Piechur - Pieszo przez wszystkie puszcze w Polsce" - Sewerynem Kubickim. Będzie to okazja do nauczenia się, jak zmienić nastawienie i obudzić w sobie pierwotne, głęboko drzemiące instynkty oraz jak działa las i jak poczuć to na własnej skórze.

Poznaj nieznane

Podczas spaceru z leśnikiem przedstawione zostaną zasady rozpoznawania gatunków roślin, drzew oraz krzewów po kwiatach, liściach i nasionach występujących w Puszczy Białowieskiej. Omawiane będą funkcje lasu, formy ochrony przyrody i jak rozpoznać gatunki zwierząt leśnych na podstawie tropów. Przy odrobinie szczęścia może uda się także je spotkać?

Uczestnikiem wydarzenia może zostać każdy, niezależnie od wieku, zainteresowań i poziomu wiedzy na temat survivalu i bushcraftu czy przyrody. Osoby niepełnoletnie chcące do dołączyć muszą przedstawić zgodę rodziców na piśmie. Dzieci do 15 roku życia uczestniczyć mogą tylko z dorosłym opiekunem.

Program wydarzenia Cztery Pory Roku w Puszczy, 12 czerwiec 2021 r.:

godz. 10:00 - Rozpoczęcie wydarzenia - teren Ośrodka Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" - przedstawienie programu wydarzenia oraz tematów zajęć terenowych.

godz. 12:30 - Rozpoczęcie części terenowej - zajęcia z survivalu i bushcraftu przeprowadzone przez instruktora połączone ze spacerem z leśnikiem.

godz. 17:30 - Podsumowanie wydarzenia ogniskiem na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" - prowiant we własnym zakresie.

godz. 19:30 - Projekcja filmu pt. "Saga Prastarej Puszczy" reżyserii Bożeny i Jana Walencika - KINO LEŚNE.

Oprócz głównych atrakcji, edukatorzy z Nadleśnictwa Hajnówka i Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach przeprowadzą również gry, zabawy i konkursy na stoisku edukacyjnym Nadleśnictwa Białowieża.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest zwrotna wiadomość e-mail. Zgłoszenie telefoniczne powinno zawierać nazwiska osób chcących wziąć udział w wydarzeniu, numer telefonu i adres e-mail, na który zostaną wysłane potwierdzenie zgłoszenia.

Zapisy uczestników prowadzi Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie":

tel.: 85 681 29 71 - Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie; tel.: 575 796 833 - Julia Januszkiewicz; tel.: 575 796 825 - Anna Jarząbska.

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku (11.06) do godz. 15. Liczba miejsc ograniczona!

źródło: Regionalna Dyrekcja Lasów Państowych w Białymstoku

oprac.: Paulina Dulewicz

red.: Aneta Kursa

fot.: Mateusz Duchnowski