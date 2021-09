Zbliża się Festiwal Literacki Zebrane

To czas książek, na który czekają czytelnicy z regionu. Do Białegostoku przyjadą gwiazdy literatury, które przez pięć dni będą rozmawiać o dobrej i ambitnej książce. 12. edycja festiwalu trwać będzie od 7 do 11 września br. Spotkania z pisarzami, a także koncert Mikołaja Trzaski tradycyjnie odbędą się w klubie Zmiana Klimatu przy ul. Warszawskiej 6. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.