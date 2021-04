Zapisy na bezpłatne szkolenia online dla ludzi teatru

Pocztówka od ubiegłego roku realizuje we współpracy w norweskim partnerem Studium Actoris projekt pt.: “Następna Stacja – Sztuka blisko Ludzi / Next Stop – Art Close to People”. Szkolenia odbędą się w jego ramach.

Tworzenie modelu biznesowego dla artystów. Nabór do 30 kwietnia

W szkoleniu biznesowym może wziąć udział 10 młodych twórców od 18 do 35 lat. Podczas trwających 4 dni warsztatów online (32 godziny szkoleniowe), prowadzonych przez uznanego specjalistę, opracują oni plan, jak własny talent, warsztat i kreatywność, doświadczenie i umiejętność słuchania przekształcić w finansową obfitość.

Przewidziane są praktyczne ćwiczenia np. z zakresu budowania relacji z klientem i prowadzenia spotkań. Każdy uczestnik stworzy swój biznesplan. Autorzy sześciu najwyżej ocenionych, będą mieli okazję zaprezentować swoją ofertę już w sierpniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep przed gronem promotorów z Polski.

Spektakle szeptane – audiodeskrypcja na żywo. Zapisy do 15 maja

Szkolenie dotyczące audiodeskrypcji w teatrze poprowadzi uznana ekspertka w tej dziedzinie dr Izabela Mrochen. Technika ta umożliwia pełne zrozumienie przedstawień przez osoby niewidzące i niedowidzące. Nazywana jest „spektaklami szeptanymi”.

Uczestnicy warsztatów (maksymalnie 10 osób) dowiedzą się przed jakimi barierami stają osoby niewidzące i niedowidzące w teatrze i jak sobie z nimi radzą. Poznają dobre praktyki dotyczące audiodeskrypcji teatralnej i filmowej. Przygotują skrypt wraz z najważniejszymi elementami opisu (kto, co, jak, gdzie, kiedy, w tym: wygląd postaci, strój, mimika, gesty, miejsce akcji, scenografia, koloryt, itp.).

Słowa słyszane na scenie, to nawet nie połowa tego, co się naprawdę na niej dzieje. Ruch, rekwizyty, światło, kostiumy - to wszystko jest przekazem. Co najważniejsze jednak, kursanci będą mogli na koniec sprawdzić się w praktyce. Podczas letniego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep uczestnicy będą szeptać jeden ze spektakli pod kuratelą ekspertki.

Szkolenie teoretyczne (3 dni warsztatów online) odbędzie się w czerwcu 2021 (dokładne terminy ustalone będą po 15 maja, czyli po zebraniu grupy), festiwalowy dzień praktyczny planowany jest na przełomie lipca i sierpnia.

Jak aplikować?

wyślij mail na adres: aplly.hajnowka.centralna@gmail.com z listem motywacyjnym i CV (organizatorów interesuje człowiek, jego pasja, problemy i plany);

masz czas do 30 kwietnia.

Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Next Stop – Art Close to People / Następna Stacja – Sztuka Blisko Ludzi”. Dofinansowanie na projekt udzielone zostało w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.





źródło i fot.: Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka

oprac.: Anna Augustynowicz