„Władysław Niewęgłowski. Malarstwo” w GSW Chłodna 20

„Prace Władysława Niewęgłowskiego są pastiszem wszechogarniającego show biznesu, reakcją na ludzi i głośne wydarzenia. Portretowaną rzeczywistość charakteryzuje intrygująca dychotomia, subtelność i brutalność, delikatna, jakby pastelowa aura i drastyczna, czasem ironiczna pointa” – czytamy w zapowiedzi wydarzenia na stronie SOK.

Władysław Niewęgłowski studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby.

Dyplom uzyskał w pracowni prof. Jacka Waltosia, prace dyplomowe zostały zakupione przez Contemporary Art Gallery w Wenecji. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek. Swoją twórczość prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą. Dzieła artysty znalazły godne miejsce w wielu prywatnych kolekcjach na całym świecie.

W dniu planowanego wernisażu ekspozycji (10.12) SOK zaprasza na relację online z otwarcia wystawy. O prezentowanych pracach opowie gospodarz GSW Chłodna 20 Andrzej Zujewicz.

W trakcie wystawy w sieci ukaże się filmowa opowieść o twórczości Władysława Niewęgłowskiego realizowana we współpracy z artystą.

Wystawa, z przerwą do 27 grudnia z uwagi na czasowe zamknięcie instytucji kultury dla publiczności, potrwa do połowy lutego 2021 roku.

Relacja z otwarcia wystawy będzie dostępna na profilach Facebook i YouTube Suwalskiego Ośrodka Kultury.

źródło: Suwalski Ośrodek Kultury

oprac. Aneta Kursa