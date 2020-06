Wirtualne koncerty oraz seans filmowy w kinie samochodowym. Weekend z SOK

Goldies Oldies, Na Dywaniku u Marii 2019. Retransmisja koncertu odbędzie się w piątek (19.06), o godz. 13, kanał YouTube SOK. Dnia 5 lipca 2019 r. na Dywanikowej scenie wystąpił zespół Goldies Oldies. Suwalskim muzykom towarzyszył kubański wirtuoz trąbki Alexisa Valles Delisle. Publiczność rozkołysały dźwięki swingu z nutami jazzu i bossa novy. W skład grupy wchodzą wykształceni muzycy, absolwenci szkół muzycznych oraz nauczyciele muzyki po studiach muzycznych w szkołach muzycznych i licealnych. Repertuar zespołu to utwory swingowe, jazzowe i bossa novy po angielsku, hiszpańsku i portugalsku. Skład zespołu:

Beata Kierejsza – wokal i piano, Krzysztof Filipkowski – instrumenty klawiszowe, Tomasz Kierejsza – gitary, Andrzej Jasiński – gitara basowa, Zygmunt Zymek Szulc – perkusja.

Kino Samochodowe Pod Gwiazdami. SOK zaprasza na pokaz filmu „Green Book”, który ukaże się na ekranie kina w sobotę (20.06) o godz. 21.30, parking Galerii Sztuki Stara Łaźnia (ul. A. Wajdy 3, wjazd od ul. Mickiewicza). Najnowszy film Petera Farrelly’a, reżysera takich hitów jak Płytki Facet (2001), Ja, Irena i Ja (2000). A może raczej Płytki Facet i Ja, Irena i Ja to filmy twórcy Green Book. To najlepszy film 2018 roku, co potwierdza 36 nominacji, oraz 11 wygranych na najważniejszych festiwalach filmowych (w tym 3 Oscary i 4 Złote Globy!). W filmie wyruszamy wraz z dobrodusznym, aczkolwiek cwaniakowatym Tonym Lipem (Viggo Mortenssen) oraz wirtuozem muzyki Donem Shirleyem (Mahershala Ali) na wielotygodniowe turnée. Mimo ich różnic, rodzi się między nimi głęboka przyjaźń. Przezabawna i głęboka, piękna i dopracowana w każdej dziedzinie filmowej historia to strzał w dziesiątkę na pierwszy film do Kina Samochodowego Pod Gwiazdami.

Green Book (2018, komediodramat, 130 minut). Start seansu: godz. 21.30, wjazd od 21.00. Wstęp wolny, limit miejsc, rezerwacja do 18.06.2020 pod adresem kinosok@soksuwalki.eu.

Romanse cygańskie, Na styku kultur 2020. Retransmisja koncertu obejrzymy w niedzielę (21.06) o godz. 18 na kanale YouTube i profilu Facebook SOK. Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na retransmisję finałowego koncertu warsztatów pieśni romskich z 9.02.20120 r. Wystąpili: Adam Kozłowski (śpiew, gra na gitarze), Anna Szafranowska (prowadzenie koncertu, śpiew), Zespół Śpiewu Tradycyjnego ANCYJAS oraz uczestniczki warsztatów. Muzyce towarzyszyły wiersze cygańskiej poetki Papuszy recytowane przez Joanna Łupinowicz i Włodzimierza Ciborowskiego oraz pokaz fotografii Piotra Bułanowa, Tadeusza Krzywickiego, Henryka Milewskiego z Suwalska Grupa Twórcza.

