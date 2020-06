Wirtualne koncerty oraz lekcja tańca online. Tydzień z SOK

„Charleston, część 1.” będziemy mogli obejrzeć we wtorek (9.06) o godz. 13. Kolejny tutorial przygotowany przez instruktorów Suwalskiego Ośrodka Kultury. Tym razem SOK zaprasza na autorski mini kurs energetycznego charlestona. Lekcja składa się z czterech filmów z instruktażem krok po kroku, w czasie której zapoznamy się z podstawowymi rzeczami. Kurs jest idealny dla początkujących, a taniec przeznaczony zarówno dla par, jak i do występów solo.

Retransmisja koncertu „No Logo, Na Dywaniku u Marii 2019” odbędzie się w piątek (12.06) o godz. 18. Energetyczny koncert alternatywnej kapeli No Logo, zarejestrowany 19 lipca 2019 r. podczas cyklu koncertów Na Dywaniku u Marii. Kolorowe garnitury, ciemne okulary, oryginalne dodatki i muzyka pełna energii, która porwała publiczność do tańca. No Logo to zespół z Sejn. Jest alternatywną kapelą reggae, szeroko współpracującą z Marią Sadowską. Na koncie zespół posiada jedną EPKę i koncertową płytę “Live in Radio Białystok”. Obecnie finiszują prace nad pierwszą studyjną długogrającą płytą.

W No Logo grają: Adrian Łabanowski – wokal, gitara akustyczna, Tomasz Łabanowski – gitara elektryczna, loopy, Marcin Bumcol – perkusja, Tomasz Szymański – wokal, rap, Kamil Burzyński – conga, Robert Grygucis – bas, Marcin Namiotkiewicz – djembe, didgeridoo.

Retransmisja koncertu „Big Daddy Wilson Trio, Rozgrzewka SBF 2017”. SOK zaprasza w najbliższą niedzielę (14.06) o godz. 18. Gwiazdą koncertu był amerykański wokalista i kompozytor bluesowy Big Daddy Wilson, który w marcu 2017 r. wystąpił z zespołem na muzycznej Rozgrzewce przed Suwałki Blues Festival 2017.

Big Daddy Wilson to amerykański wokalista bluesowy o mocnym, głębokim głosie. Urodził się w miejscowości Edenton w stanie Północna Karolina, gdzie większość populacji stanowili Afroamerykanie, a połowa z nich żyła poniżej granicy ubóstwa. Śpiewać zaczął w kościele, ale o karierze scenicznej nie myślał. Od dziecka był bardzo nieśmiały i nie lubił występować. Ma na koncie dwanaście wielokrotnie nagradzanych płyt. W 2013 roku jego album „I’m Your Man” został najlepszym bluesowym albumem w Niemczech, zaś w 2014 roku BDW został ogłoszony najlepszym bluesowym artystą w tym kraju. 2016 roku opublikował swój najnowszy krążek „Time”.

