Wieczór z pasjonatami literatury online z okazji Dnia Babci

Pomysł na zorganizowanie spotkania zrodził się z przekonania, że w dużej mierze to babcia prowadzi nas „za rękę” przez życie, najpierw to dziecięce, wolne od trosk, pełne cukierków i innych smakołyków, wieczorów, kiedy przytulaliśmy się do babci, słuchaliśmy bajek oraz opowieści. Gdy jesteśmy dorośli, również możemy poświęcić babci czas lub przypomnieć momenty, kiedy prowadziła nas „za rękę” dając nam swoje wsparcie. Wspomniane wydarzenie pozwoli nam na refleksję jak ważne są babcie w życiu każdego z nas.

Podczas czwartkowego wieczoru będzie można wysłuchać literaturoznawców, pasjonatów literatury pięknej, naukowców, badaczy literatury XIX wieku, współczesnej oraz literatury dla dzieci i młodzieży, prelegentów mających bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i wykładów.

W spotkaniu można uczestniczyć zdalnie klikając w link Spotkanie online: Motyw babci w literaturze i poezji

Poniżej przybliżamy sylwetki miłośników literatury prowadzących wieczorne spotkanie.

oprac.: Cezary Rutkowski

źródło/fot.: Stowarzyszenie Szukamy Polski

dr Marta Białobrzeska – absolwentka polonistyki UwB, która pracę magisterską poświęciła postaci z jednej z czołowych polskich feministek, a której tytuł brzmi: „Problem sztuki i artysty w twórczości Narcyzy Żmichowskiej”. Doktoryzowała się już broniąc rozprawy” Mitologizacja biografii Antoniego Malczewskiego w literaturze polskiej XIX i XX wieku”, pracę dyplomową zaś, ukończywszy studia wiedzy o kulturze na Wydziale Filologicznym UwB dedykowała kobietom w mediach: „Medialne wizerunki kobiet”. Na co dzień pracuje jako nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, należy do stałych współpracowników Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” i realizuje warsztaty i szkolenia adresowane do nauczycieli ekspercko edukując w zakresie metodyki nauczania języka polskiego oraz zagadnień pedagogicznych i psychologicznych. Znawczyni literatury i poezji, wielbicielka języka ojczystego, w sposób szczególny zainteresowana literacko i badawczo tematyką biografii oraz literatury XIX wieku, literaturą współczesnej i literatury dla dzieci i młodzieży. Kieruje się piękną misją: „zaszczepiać w moich podopiecznych zainteresowania kulturą i sztuką oraz wpajać im przekonania, że mogą być nie tylko odbiorcami, ale także twórcami kultury, wszakże: „Sztuka trwa i także ty dopisać możesz wers” (Walt Whitman).

dr hab. Krzysztof Korotkich – od 2020 r. prorektor Uniwersytetu w Białymstoku ds kształcenia, historyk litearury, wykładowca akademicki, pracował w Kolegium Literaturoznawstwa Wydziału Filologicznego UwB i Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Pracowni Komparatystyki Kulturowej, autor licznych studiów, szkiców i artykułów naukowych dedykowanych poezji i literaturze i książki „Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Obrazy - wizje – symbole.” Wśród jego bogatego dorobku znajdują się opracowania poświęcone tematyce kobiecej, wzmacniające herstorię naszego miasta i regionu, jak: „Halina Krukowska (1937–2019). Wspomnienie.” podarowane niezapomnianej humanistce, wyznającej Piękno, pani profesor UwB, o której zdaniem autora „trudno mówić w czasie przeszłym”, choć „pocieszający jest fakt, że dzieło, które rozpoczęła jako badaczka oraz nauczycielka akademicka, pozostaje poza działaniem czasu” czy „Kwaśne pomarańcze "W Białymstoku". O mało popularnym wierszu Agnieszki Osieckiej” – tekst poruszający zagadkowy aspekt twórczości utalentowanej poetki, którą wszyscy znamy, postrzeganej często niesprawiedliwie w roli autorki tekstów popularnych piosenek, a odsłaniający jej realny potencjał, wg autora czekający na odkrycie: „poetka porusza tematy trudne, używając języka metafory, ironii, a także całego literackiego warsztatu potrzebnego do stworzenia poezji wysokiej” czy w końcu Annie Markowej, poetce z Lublina, która jednak „wybrała Białystok na swoją twórczość, na swoje życie”. Organizator licznych konferencji przeznaczonych literaturze i poezji. Sam o sobie pisze: „Badam fenomeny wyobraźni literackiej”.

Bożena Bednarek – mgr filologii polskiej, aboslwentak Uinwersytetu Warszawskiego-Filii w Białymstoku jedna z nas, założycielek 100-lecia Kobiet i Podlaskiej Księgi Kobiet. Zakochana w literaturze pięknej i poezji humanistka, przez niemal całe życie zawodowe związana z mediami specjalistka od promocji i komunikacji i dziennikarka radiowa i telewizyjna. Inicjatorka Podlaskiej Telewizji Pozarządowej i wielu kampanii promocyjnych organizacji społecznych. Aktywistka i działaczka sektora pozarządowego, kiedyś prezeska zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok dziś redaktorka naczelna portalu Podlaski Senior, i członkini Zarządu Stowarzyszenia Szukamy Polski. Prowadzi Klub Czytelniczy Ex Libris, zoranizowała projekt Poeci w sieci, biega na festiwale i spotkania literackie. Zaangażowana w budowanie aktywności obywatelskiej seniorek i seniorów, nieustannie promująca w środowisku poezję i literaturę.

Spotkanie poprowadzi Dorota Ostrożańska, w życiu zawodowym trenerka i mentorka biznesu, od 27 lat związana z branżą sprzedaży i zarządzania, w życiu pozazawodowym jedna z inicjatorek „100-lecia Kobiet i założycielka Herstorycznego Białegostoku – przestrzeni popularyzowania wiedzy o niezwykłych kobietach, które żyły, mieszkały, tworzyły, działały w Białymstoku, o których niewiele wiemy, a których osiągnięcia miały istotny wpływ na rozwój kultury, sztuki, edukacji, polityki, gospodarki. Aktywnie angażuje się w działania mające na celu wzrost samoświadomości i sprawczości kobiet prowadząc autorskie projekty rozwojowe, które w oparciu o bogate doświadczenie trenerskie i równie bogaty warsztat narzędziowy, realizuje, m.in.: „Motanki HERstoryczne”, łączące etnografię i dziedzictwo kulturowe Podlasia z poszukiwaniem dziedzictwa przodkiń z linii żeńskiej, „Boginie, które w Tobie żyją – Współczesna Kobieta i Archetypy”, pozwalające zrozumieć współdziałanie (albo i nie) różnych wzorców w psychice kobiety czy cykl „Ja, Kobieta…” poruszający tematykę doskonalenia EQ w oparciu o metodologię Nonviolent Communication®. Opracowuje i realizuje spacery HERstoryczne w hołdzie wyjątkowym Podlasiankom.