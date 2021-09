Więcej tańca w stolicy regionu. OiFP operatorem programu „Przestrzenie Sztuki”

„Przestrzenie Sztuki” to ogólnopolski program rozwijany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS). Jego celem jest promowanie artystów pozbawionych na co dzień „stałego adresu”.

Stolica tańca – Białystok

Operatorami programu w stolicy województwa są: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki i Podlaskie Stowarzyszenie Tańca.

– Zawsze brakowało mi instytucjonalnego objęcia tańca patronatem. Opera i Filharmonia Podlaska daje przestrzeń dla tancerzy niezależnych; ma profesjonalne instrumenty, żeby taniec propagować, zachęcać do tańczenia, ale też o nim opowiadać – podkreślał marszałek Artur Kosicki.

Jak zaznaczył, koszt projektu, który pokrywa ministerstwo, to 300 tys. zł.



W ramach „Przestrzeni Sztuki” odbędą się inicjatywy, prezentujące niezależnych artystów lokalnych. Trwają właśnie pierwsze nabory na warsztaty i konkursy.

– Program obejmuje 17 przedsięwzięć, m.in. spektakli, spotkań, projektów, warsztatów i pokazów, prezentacje niezależnych artystów lokalnych czy prezentacje twórcze. Cieszymy się tym bardziej, że w maju udało nam się w Operze utworzyć zespół baletowy, który w ramach „Przestrzeni Sztuki” 3 grudnia oficjalnie zainauguruje swoją działalność spektaklem „I love Chopin” w choreografii Zofii Rudnickiej – mówiła Violetta Bielecka.

„Nowa jakość w zarządzaniu kulturą”

Idea programu opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Ma on charakter interdyscyplinarny – łączy różne dziedziny działalności artystycznej.

– „Przestrzenie Sztuki” to nowa jakość w zarządzaniu kulturą, nowoczesny model budowania współpracy i infrastruktury dla działalności artystycznej i edukacyjnej w dziedzinie tańca, teatru i muzyki, promieniujących na cały region – mówiła podczas spotkania Karolina Garbacik, członek zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Tańca i konsultant merytoryczny „Przestrzeni Sztuki Białystok”.

Co ważne, program działa w dwie strony. Dzięki niemu mieszkańcy województwa poznają twórczość i dorobek lokalnych artystów tańca. Będą mieli możliwość uczestnictwa w zróżnicowanych warsztatach i bliższego uczestnictwa we współczesnym świecie kultury.



Do tej pory „Przestrzenie Sztuki” powstały m.in. w Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze. Dziś do tego grona dołączył Białystok.



Anna Augustynowicz

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Michał Heller/OiFP