Więcej pieniędzy w konkursie na rzecz mniejszości narodowych oraz dziedzictwa narodowego

Budżet został zwiększony w związku z dużym zainteresowaniem konkursem. Nabór wniosków trwał od 1 do 23 lutego br. Wpłynęło 76 ofert, z czego 52 otrzymały dofinansowanie.

Organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o wsparcie w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to organizacja inicjatyw kulturalnych oraz działania na rzecz języka regionalnego mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego. Dotyczy to m.in. organizacji imprez artystycznych o dużym znaczeniu dla kultury mniejszości, np. przeglądów zespołów folklorystycznych, regionalnych, konkursów poezji.

Początkowo budżet na te działania wynosił 200 tys. złotych. Po zmianach wzrósł do 210 tys. złotych.

Można było też ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw służących zachowaniu tożsamości narodowej, popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury ze szczególnym uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa – np. organizacja przeglądów, festiwali, wystaw jak też udział grup rekonstrukcyjnych w obchodach rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości i przedsięwzięć rocznicowych związanych z historią.

Początkowa pula środków przeznaczonych na te zadania wynosiła 200 tys. złotych. Po czwartkowej decyzji zarządu, wzrosła do 240 tys. złotych.

Wydarzenia, które otrzymały dofinansowanie mają być zrealizowane do końca tego roku.

Dzięki zwiększeniu budżetu konkursu zostanie zorganizowanych więcej wydarzeń związanych z kultywowaniem tradycji i historii regionu. Działania podjęte w projektach mają również za zadanie zbudowanie dialogu wśród grup mniejszości narodowych i etnicznych.

Lista dofinansowanych projektów w załączeniu.



tekst: Aneta Kursa

red.: Edyta Chodakowska - Kieżel