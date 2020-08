Up To Date zaprasza na Pierwszy Nadrzeczny Salon Ambientu

Ambient na rodzimej scenie kulturalnej gości na większą skalę dzięki Up To Date Festival już od dekady. Dziś, dzięki konsekwencji i wsparciu publiczności, możemy cieszyć się jednymi z najciekawszych wydarzeń muzycznych w kraju.

Cykl wydarzeń o nazwie „Salon Ambientu” rozpoczął się w Białymstoku i wywodzi się z działań festiwalu Up To Date oraz kolektywu Technosoul. Dotychczas odbyło się kilkadziesiąt edycji w wielu miastach Polski. Organizując Salony Ambientu, skupiamy się na promocji takich gatunków jak ambient, modern classical, IDM, a nawet noise. Kulminacyjnym momentem roku jest Centralny Salon Ambientu odbywający się w ramach festiwalu Up To Date rokrocznie we wrześniu.

Podczas Pierwszego Nadrzecznego Salonu Ambientu wystąpią:

Stefan Węgłowski live

SKRUCHA DJ set

Dtekk

Wydarzenie na Facebook - link do strony.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 16 sierpnia 2020 od 16:00 – 22:00 na Cyplu w Wasilkowie.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

Współorganizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie. Partnerem Up To Date Festival jest Województwo Podlaskie.